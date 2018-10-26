MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, boşanmalarda çocuğun ortak velayetine imkan tanıyan, çocuk icrasında, icra masrafının bu işleme sebep olan tarafça ödenmesini düzenleyen ve çocuğun karşı tarafa gösterilmemesine hapis cezası öngören kanun teklifi verdi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranları ve nedenlerine ilişkin rakamları paylaşan Aycan, evlilikleri kurtarmak adına bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini, bununla ilgili çalışmalar yaparak kanun teklifi hazırladığını belirtti.

Hazırlanan teklife göre, anlaşmalı boşanmalar hariç boşanma isteğiyle açılan davalarda, hakim, isteği uygun görürse önce ayrılık kararı verecek. Çiftin çocuğu yoksa ve boşanma sebebi ispatlanmışsa hakim, boşanmaya veya ayrılığa karar verecek.

Hakim, ayrılık süresi sonrasında ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunmadığı durumlarda boşanmaya karar verebilecek. Ayrılık kararı verilen çiftler, birlikte aile danışma merkezine gönderilecek.