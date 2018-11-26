MHP'li Aycan'dan nişasta bazlı şeker uyarısı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Bu gidişle kimse şeker pancarı ekmeyecek ve tamamen nişasta bazlı şekere mahkum olacağız. Bu durum geleceğimiz için çok tehlikeli." dedi.

Aycan, Mecliste, sözleşmeli öğretmen aileleriyle düzenlediği basın toplantısında, eğitimde ciddi sıkıntıların devam ettiğini, sık sık müfredat ve sistem değiştirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Yıllardır mesleki eğitime geçilemediğini; okul binalarında eksiklikler bulunduğunu; okullara yeteri kadar ödenek gönderilmediği için temizlik, kırtasiye ve ısınma sorunları olduğunu ifade eden Aycan, ayrıca atanamayan binlerce öğretmen varken sözleşmeli öğretmen uygulamasının başlatıldığını dile getirdi.

Açık varsa öğretmenlerin kadrolu olarak atanması gerektiğini belirten Aycan, sözleşmeli öğretmen sayısının 63 bine çıktığını ve bu öğretmenler için 6 yıllık çalışma süresinin öngörüldüğünü anlattı.

Aycan, sözleşmeli öğretmenlere eş durumundan tayin hakkının verilmesi ve kadroya geçmesi için bekleme süresinin 3 yıl olmasını öneren kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.