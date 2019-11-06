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MHP'li Aycan'dan plastik atık alımına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 10:54 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Çevre ve Orman Bakanlığının izniyle plastik atık ithal ettiğini belirtti.

Bu atıkların, plastik üretim firesi veya toplanmış plastik malzeme olduğunu, bunların işlenerek hammadde haline getirildiğini söyleyen Aycan, Türkiye'de yaklaşık 10 firmanın atık plastik ithal ettiğini dile getirdi.

Plastik malzemenin eskidikçe ya da yıprandıkça daha da kırılganlaştığını ve parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğünü ifade eden Aycan, mikroplastiklerin suya ve gıdalara bulaştığına, böylece insan vücuduna girdiğine dikkati çekti.

En fazla plastik atık ithal eden ülke olan Çin'in son dönemde plastik atık alımını durdurduğuna işaret eden Aycan, "Çin'in dışında Malezya ve başka ülkeler de plastik atık alımını durdurdu fakat Türkiye plastik atık alımıyla ilgili bir kısıtlama yapmadığı için plastik atık ithalinde artış oldu." dedi.

Ayda 42 bin ton plastik atık alındığını belirten Aycan, "Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını almaktadır. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum ve Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum." diye konuştu.

Aycan, Türkiye'nin çöp alan, çöplük olarak kullanılan bir ülke olmaması gerektiğini, insan sağlığı ve çevrenin üç kuruşa kurban edilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Bu durumun, Türkiye'de plastik atık toplama faaliyetlerine de darbe vurduğunu ifade eden Aycan, şunları kaydetti:

"Türkiye çöp toplamada başarısız bir ülkedir. Bilinçsiz davranışlarla çevreyi kirleten bir ülkeyiz. Çöplerimizin yalnızca yüzde 10'unu geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu nedenle daha çok çöp toplama ve ayrıştırma tesisine ihtiyacımız var fakat plastik atık ithalatı, Türkiye'de var olan atık toplama işi yapanlara da zarar vermiş, atık toplamaya sekte vurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünü yaptığı 'sıfır atık' projesi de bundan zarar görmektedir."

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Çevre Ve Orman Bakanlığı MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan mikroplastik plastik atık

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