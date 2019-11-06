MHP'li Aycan'dan plastik atık alımına tepki

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Çevre ve Orman Bakanlığının izniyle plastik atık ithal ettiğini belirtti.

Bu atıkların, plastik üretim firesi veya toplanmış plastik malzeme olduğunu, bunların işlenerek hammadde haline getirildiğini söyleyen Aycan, Türkiye'de yaklaşık 10 firmanın atık plastik ithal ettiğini dile getirdi.

Plastik malzemenin eskidikçe ya da yıprandıkça daha da kırılganlaştığını ve parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğünü ifade eden Aycan, mikroplastiklerin suya ve gıdalara bulaştığına, böylece insan vücuduna girdiğine dikkati çekti.

En fazla plastik atık ithal eden ülke olan Çin'in son dönemde plastik atık alımını durdurduğuna işaret eden Aycan, "Çin'in dışında Malezya ve başka ülkeler de plastik atık alımını durdurdu fakat Türkiye plastik atık alımıyla ilgili bir kısıtlama yapmadığı için plastik atık ithalinde artış oldu." dedi.

Ayda 42 bin ton plastik atık alındığını belirten Aycan, "Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını almaktadır. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum ve Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum." diye konuştu.