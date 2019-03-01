MHP'li Aydın: Bugün de, yarın da 'zillet' diyeceğiz

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz" dedi.

Çorum'a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Seçim Kordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz. Hiçbir ortak yönü olmayan dört farklı benzemezin bir araya gelmesini anlamış değiliz. Cumhur İttifakı’nın duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. İç ve dış güçlere karşı taviz vermemek vardır. Vatanın bölünmemesi vardır. Bu milletin azim ve kararlılığı onlara hiçbir yerde fırsat vermeyecektir. Metropol kentlere terörü taşıyamayacaklar. Biz bu ittifak ruhuna da halel gelmesin istiyoruz. Genel prensibimiz budur" diye konuştu.