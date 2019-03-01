HABER

MHP'li Aydın: Bugün de, yarın da 'zillet' diyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır.

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz" dedi.

Çorum'a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Seçim Kordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz. Hiçbir ortak yönü olmayan dört farklı benzemezin bir araya gelmesini anlamış değiliz. Cumhur İttifakı’nın duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. İç ve dış güçlere karşı taviz vermemek vardır. Vatanın bölünmemesi vardır. Bu milletin azim ve kararlılığı onlara hiçbir yerde fırsat vermeyecektir. Metropol kentlere terörü taşıyamayacaklar. Biz bu ittifak ruhuna da halel gelmesin istiyoruz. Genel prensibimiz budur" diye konuştu.

'AVRUPA'DA EN GÜÇLÜ SİYASİ YAPIYA SAHİBİZ'

Avusturya’da parlamentoda kabul edilen 'bozkurt' işaretini de kapsayan 'Sembol Yasası' ile ilgili bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Aydın bunun yeni bir şey olmadığını söyleyerek, "Yeni uygulama konulması düşünülüyor. Gerek gençlik teşkilatları gerek parti üzerinden federasyon olarak Avrupa'da en güçlü siyasi yapıya sahibiz. PKK’lı teröristler Avrupa Karma Parlamentosu’nun Strazburg’daki binasını bastılar. Cam, çerçeve kırdılar, yıktılar. Aslında burada Avrupa’nın Türkiye'ye karşı çok ciddi iki yüzlülüğünü, çifte standardını net bir şekilde görüyoruz. Federasyon başkanımız Cemal Çetin, bunun hukuki kovuşturmasını, takibini yapacak" dedi.

Aydın konuşmasının ardından Ayakkabıcılar Arastası'nda esnafını ziyaret ederek halkla sohbet etti.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (5)Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (5)
Çavuşoğlu: Kandil’deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (4)Çavuşoğlu: Kandil’deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (4)

En Çok Okunan Haberler

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.