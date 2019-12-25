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  3. MHP'li Aydın'dan Libya ile mutabakat değerlendirmesi:

MHP'li Aydın'dan Libya ile mutabakat değerlendirmesi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

"Bu kadar geçerli ve haklı nedenlerimiz olmasına rağmen, 'Bizim Akdeniz'de ne işimiz var, neden macera peşinde koşuyoruz?' diyorlar. Yine aynı söz, aynı sufleler. Yine bu CHP, İP ve onların sütre arkasında ittifak kurdukları HDP, aynı şeyi söylüyor"

EDİRNE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Libya ile imzalanan mutabakata ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, Barbaros Hayreddin Paşa'nın bir Türk gölü haline getirdiği Akdeniz'de, Türkiye'yi yok sayma iradesine karşı bir direnç gösterdi." dedi.

Aydın, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Libya ile imzalanan mutabakatın Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkede büyük rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerinin tepkilerinin anlaşılır olduğunu ancak muhalefet partilerinin ülkenin çıkarlarını milli bir mesele görmeyip siyasi malzeme telakki ettiğini anlatan Aydın, muhalefetin Türkiye'yi her fırsatta bir kaos ortamına çekerek, siyasi rant elde etme güdüsünde olduğunu vurguladı.

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Barbaros Hayreddin Paşa'nın bir Türk gölü haline getirdiği Akdeniz'de, Türkiye'yi yok sayma iradesine karşı bir direnç gösterdi. Bu kadar geçerli ve haklı nedenlerimiz olmasına rağmen, kara parçasının 200 mil mesafesinde bir deniz kıta sahanlığı hakkımız olmasına rağmen, 'Bizim Akdeniz'de ne işimiz var, neden macera peşinde koşuyoruz?' diyorlar. Yine aynı söz, aynı sufleler. Yine bu CHP, İP ve onların sütre arkasında ittifak kurdukları HDP aynı şeyi söylüyor. Türkiye sürekli savunmada kalsın, içeride kalsın, etrafında her türlü melanet olsun, tuzaklar kurulsun ama Türkiye bu tuzakları bozacak herhangi bir hamle yapmasın. Bunu istiyorlar."

Aydın, Türkiye'nin bağımsızlığı için gerekli hamleleri yaptığını, Libya ile imzalanan mutabakatın da bu çerçevede düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Anlaşması konusunda görüşü sorulan Aydın, "Sayın Genel Başkanımız dün bir açıklamada bulundu. Biz samimiyiz, ülkemizi seviyoruz, ülkemizin sevdalısıyız. Gerçekten, Montrö'yü sulandırmadan niyet iyiyse, iyi kontrol edilip iyi geliştirilir, iyi takip edilirse bundan hiç kimsenin gocunmaması lazım. Maalesef bundan 30-40 yıl önce yapılan her şeye karşı çıkan bir yapıyla bugün tekrar karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel ve partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Libya MHP Mutabakat

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