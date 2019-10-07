MHP’li Aydın’dan Suriye’ye operasyon değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "İki cephe açma yerine, Allah korusun bir oldu bittiye getirme noktasında dikkatli olunması, çok iyi fizibilite yapılması istihbarat kaynaklarımızın çalışıp aceleyle değil, aynen Zeytin Dalı’nda olduğu gibi sistematik bir biçimde yürütülmesinden yanayız" dedi.

Aydın, TBMM’deki makamında Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesini ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon yapmasını değerlendirdi. Aydın, Suriye’de hem sınır içine yansıyan terör saldırıları hem de sınır hattında gelişen olaylardan dolayı Suriye meselesi olduğunu söyleyerek, "Güvenliğimizin, istikrarımızın bozulmaması, terörle mücadele, sınırımızın öte tarafında tehdit edecek illegal yapıya müsaade etmemektir. Biz mütemadiyen ulusal ve uluslararası boyutlarda sürekli gündeme getirmemize rağmen, PKK’nın uzantısı olan bir PYD, YPG yapılanması söz konusudur. Diğer etnik unsurları etnik temizliğe tutuyorlar. Türkmen, Arap ya da onlara katılamayan Kürt aşiretlerini bir şekilde tecrit ederek, sürerek, kovarak orada yapay dört parçalı gecekondu devlet girişimleri var’’ ifadelerini kullandı.

Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarına vurgu yaparak, ’’Oradaki bütün grupların kardeşçe, dostça yaşamalarına ama bizim de sınırımızda oluşacak illegal yapının güvenliğimize tehdit taşımamasını sağlamak zorundayız. İçimizde bulunan 4 milyon Suriyeli mülteci kardeşlerimizin orada güvenli bölge oluşturarak vatanlarına tekrar dönmelerini sağlamak. Bunu uluslararası boyutlarda söylüyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. ama bundan büyük zarar gören biziz’’ şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması kararlılığını ortaya koyduklarını ifade eden Aydın, "Amerika olmayacak. Amerika bir süredir oradaki illegal yapıyı sürekli silahla, donanımla besledi. Karşımızda Afrin, Zeytin Dalı operasyonundaki gibi bir avuç çapulcu söz konusu değil. Burada daha donanımlı, daha lojistik destek, daha sofistike silahlarla düzenli bir yapı var. Bir yavrumuzun tırnağına halle gelmemesi adına daha dikkatli olmak zorundayız. Orada bizi endişelendiren şey; PKK orada kara propaganda yapıyor. Oradaki diğer etnik gruplara şu mesaj verilmeli; Afrin, El Bab’ta olduğu gibi bizim oradakiler kardeşliği bozan PKK uzantısı yapının yokum edilmesine yönelik, bütün Arapların, Türkmen kardeşlerimizin bir arada yaşamlarını sağlamak. Amerika’nın açıklamalarından bir tanesinde de satır arasında, DEAŞ ile mücadeleyi biz başardık. Artık bundan sonra bir şey olacaksa, Türkiye’yi ilgilendiriyor demeleri kafa karıştırıyor. Orada DEAŞ’ın varlığı hala silahlı gücü var. Türk ordusu bunu da dikkate alacaktır. İki cephe açma yerine, Allah korusun bir oldu bittiye getirme noktasında dikkatli olunması, çok iyi fizibilite yapılması istihbarat kaynaklarımızın çalışıp aceleyle değil, aynen Zeytin Dalı’nda olduğu gibi sistematik bir biçimde yürütülmesinden yanayız’’ dedi.

