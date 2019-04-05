MHP’li başkan 15 yıl sonra tekrar görevde

Bayburt Belediye Başkanlığını 15 yıl aradan sonra yüzde 56,49 oy oranıyla yeniden alan MHP’li Başkan Hükmü Pekmezci, eski Başkan Mete Memiş’ten görevi devraldı.

2004’te yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığını 7 oy ile kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi’nden Hükmü Pekmezci, aradan geçen 15 yılın ardından tekrar göreve seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, MKYK Üyesi İdris Aydın, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Bayburt Belediyesine gelen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi belediye binası önünde eski Başkan Mete Memiş ve belediye personeli karşıladı. Belediye binası önünde gerçekleşen kurban kesimi ve duaların ardından başkanlık makamına geçilerek devir teslim töreni yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Pekmezci, "Bugün burada bir bayrak yarışının teslim töreninde bulunuyoruz. Bayburt halkının teveccühü ile bize 5 yıllığına yeni bir görev lütfettiler. Bütün Bayburt halkına şükranlarımı arz ediyorum. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. 15 yıl sonra 7 oy ile kaybettiğim belediyeye Bayburt halkının ortaya koyduğu teveccüh ile bugün tekrar aranızda bulunuyorum" dedi.

"Bayburt için güzel işler yapmak arzusundayız"

Devraldığı görevin kutsi bir görev olduğunu ve bu görevi en iyi şekilde yerine getirme bilincinde olduğunun altını çizen Başkan Pekmezci, "Kuşkusuz ki, aldığımız görev önemli bir görev, kutsi bir görev. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bayburt için güzel şeyler yapmak arzusundayız. İnşallah bunu başaracağız. Bugün burada belediye meclisi üyesi arkadaşlarımla beraber, teşkilatımızla beraber sizlerin huzurunda Bayburt halkına layık olabilme adına elimizden gelen gayreti sarf ederek Bayburt’a güzel şeyler yapma arzusundayız. Gün gelecek bugün sayın başkanımız Mete Memiş Bey’in bize emanet ettiğini bizden sonra geleceklere bizler de emanet edeceğiz. Biz bu şehirde gönülleri vatan sevgisiyle dolu, gerçek manada vatanı sevenlerin bulunduğu bu şehirde onlara hizmet etmek kadar, önemli bir görev kabul etmiyoruz. Allah nasip ederse bu 5 yıl içerisinde elimizden geldiği kadarıyla o gayreti sarf edeceğiz. Bayburt’u layık olduğu yere getirmek en büyük arzumuzdur. 5 yıllık görev süresi boyunca şehrimize hizmet eden Mete Memiş başkanımıza, belediye meclis üyelerine ve personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.