MHPli Başkan 5 bin civciv dağıttı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP’li Osman Türkyılmaz, seçim vaatleri arasında yer alan ‘Tarımsal Kalkınma Projesi’ kapsamında vatandaşlara 5 bin civciv dağıttı.

Kırıkkale Yahşihan’da Belediye Başkanlığına seçilen Osman Türkyılmaz, kümes hayvancılığının gelişimine katkı sunmak için vatandaşlara civciv dağıttı. Yahşihan’ın gelişimi için önemli çalışmalara imza atacaklarının atını çizen Türkyılmaz, “Yahşihan’da herkes mutlu olacak ve yaptığımız çalışmalarla ilçemiz daha da gelişecek ve büyüyecek. İlçemizde yapacağımız bütün çalışmalar halkımızın yararına yönelik olacaktır” diye konuştu.

