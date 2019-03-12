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MHP’li Başkan adayı Bıyık’tan ilginç seçim çalışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ilginç seçim çalışması yaptı.

MHP’li Başkan adayı Bıyık’tan ilginç seçim çalışması

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ilginç seçim çalışması yaptı. Erdoğan Bıyık’ın afişinin asılı olduğu planör Düzce üzerinde uçuş yaparken vatandaşlar merakla planörü izlediler.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine 19 gün kala belediye başkan adayları çalışmalarına değişik etkinliklerle renk katmaya ve dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, ilginç bir çalışma yaptı. Bıyık’ın afişlerinin asılı olduğu planör Düzce üzerinde uçuş yaptı. Düzce şehir merkezi ve Düzce Belediyesi üzerinde uçuş yapan planör vatandaşlar tarafında da ilgiyle izlendi.
İlginç seçim çalışması ile ilgili olarak bilgiler veren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Arkadaşımız gönüllü olarak havada. Biz yerden çalışıyoruz tüm gücümüzle sevgili arkadaşlarımız da havadan çalışıyorlar. Düzce’de muhteşem bir görüntü oldu. Herkes göklere bakıyor. İnşallah hayırlısıyla hem yerde hem gökte çalışıyoruz. Bu çalışmanın karşılığında halkımızın takdiri Allah’ın nasibi ile Düzce Belediyesi’ni alacağız” diye konuştu.

MHP’li Başkan adayı Bıyık’tan ilginç seçim çalışması

MHP’li Başkan adayı Bıyık’tan ilginç seçim çalışması

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