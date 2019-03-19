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MHP’li Başkan adayına Kurt sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Mustafa Tecimer’in önünde uluyan kurt köpeği şaşırttı.Sosyal medyaya yüklenen video izlenme rekorları kırdı.

MHP’li Başkan adayına Kurt sürprizi

Niğde’nin Bor ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Mustafa Tecimer’in önünde uluyan kurt köpeği şaşırttı.
Sosyal medyaya yüklenen video izlenme rekorları kırdı. Seçim bürosu önünde toplanan Aday Tecimer ve MHP’li üyelerin önüne gelen kurt köpeği ulumaya başladı. Durumu fark eden partililer bir anda şaşkınlık yaşadı.
MHP Bor Belediye Başkan Adayı Mustafa Tecimer, ‘‘Biz MHP’liyiz bizim simgemiz kurttur. Kurt bizi sever, biz de kurdu severiz. Sabah seçim çalışmalarımıza büromuzun önünde toplanarak başlamak istedik. Orada fotoğraf çekinmek istedik o sırada bir kurt köpeği geldi, önümüzde ulumaya başladı. Bu durum bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti’’ dedi.

MHP’li Başkan adayına Kurt sürprizi

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