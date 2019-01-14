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MHP'li Başkan Alıcık'ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitiren kayınpederi Ali Sarıoğlu, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitiren kayınpederi Ali Sarıoğlu, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın bir süredir Aydın Adnan Menderes Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Ali Sarıoğlu'nun, dün akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Sarıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Sarıoğlu'nun ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Sarıoğlu için bugün Nazili'nin kırsal Aslanlı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, AK Parti Aydın Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın eski Milletvekili Ahmet Ertürk ve Gültekin Kılınç, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Sarıoğlu'nun yakınları katıldı. Nazili Belediye Başkanı Haluk Alıcık, cenazede kayınpederi için taziyeleri kabul etti. Kılınan namasın ardından emekli bekçi olan Sarıoğlu'nun cenazesi Aslanlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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