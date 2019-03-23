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MHP’li Başkan, Cumhurbaşkanı’nın tespihine gözü gibi bakıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ordu mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediye ettiği tespihe gözü gibi bakıyor.3 Mart 2019 Pazar günü AK Parti’nin düzenlediği miting için Ordu’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz arasında ilginç bir hediyeleşme yaşandı.

MHP’li Başkan, Cumhurbaşkanı’nın tespihine gözü gibi bakıyor

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ordu mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediye ettiği tespihe gözü gibi bakıyor.
3 Mart 2019 Pazar günü AK Parti’nin düzenlediği miting için Ordu’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz arasında ilginç bir hediyeleşme yaşandı. Erdoğan’ı karşılayanlar arasında yer alan MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşılama esnasında ‘Cumhur İttifakı anısına’ bir tespih hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine cebinden kendi tespihini çıkararak Köksal Yılmaz’a verdi.
O anları anlatan Köksal Yılmaz, “Karşılama esnasında Cumhurbaşkanımıza ‘Sayın Cumhurbaşkanım, size Cumhur ittifakı anısına bir hediye sunmak istiyorum’ dedim ve kendisine bir tespih hediye ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok memnun olduğunu belirterek cebindeki tespihi çıkararak ‘Benden de sana bu tespih hediye olsun’ diyerek bu tespih bana hediye etti” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine hediye ettiği tespihi bir an bile yanından ayırmayan MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan bana Cumhur İttifakı anısına benim için çok kıymetli bir hediye. Tespihi kimseye vermiyorum, gözüm gibi bakıyorum” diye konuştu.

MHP’li Başkan, Cumhurbaşkanı’nın tespihine gözü gibi bakıyor

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