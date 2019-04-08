MHP'li başkan göreve başladı

İSTANBUL (AA) - MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını almasının ardından CHP'li eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'dan görevi teslim alan Yılmaz, şunları söyledi:

"İlçe Seçim Kurulundan mazbatamızı aldık. Bu seçim Silivri'ye yakışır şekilde, hoşgörülü bir seçim olduğu için mutluluğumu belirtmek istiyorum. Seçim süresince yanımda olan siyasi parti temsilcilerine ve Silivrili halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.' 'dedi.

Ardından Silivri Belediyesine gelen Yılmaz, Işıklar'dan görevi teslim aldı.

Özcan Işıklar, ''Bugün burada demokrasimizin tecelli eden sonucu gereği devir teslim töreni için bir araya geldik. Sonuç Silivrimize hayırlı olsun. Yeni Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a başarılar dilerim.'' dedi.

