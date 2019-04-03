MHP'li başkan kalp krizinden öldü

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe Başkanı Selahattin Şerbetçi (57), geçirdiğ kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MHP'nin Erciş ilçe Başkanı Şerbetçi, sabah saat 06.00'da Sahilkent Mahalllesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapılan Şerbetçi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda ağırlaşan Şerbetçi, yeniden Erciş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şerbetçi, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2014 yılında MHP Erciş İlçe Başkanlığı'na seçilen Şerbetçi, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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