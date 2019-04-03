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MHP’li başkan, makam odasının kapısını söktürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mehmet Sarı, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak, göreve başladı.

MHP’li başkan, makam odasının kapısını söktürdü

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mehmet Sarı, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak, göreve başladı. Sarı, ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.
Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mehmet Sarı, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Himyeri'nin elinden mazbatasını aldı. Amasya Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törenle AK Partili eski Belediye Başkanı Cafer Özdemir’den görevi devralan Sarı, ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.
Seçim kampanyası döneminde seçmenlere söz verdiği gibi makam odasının kapısını söktürdüğünü belirten Mehmet Sarı, "Bizde kırmızı ışık yok, bekleme yok, sansür yok, bir insan abisinin, akrabasının evine nasıl gidiyorsa öyle geleceksiniz. Randevuya paydos' dedik. 'Bizim makamımızın kapısı olmayacak' dedik. 'Bismillahirrahmanirrahim' dedik, başladık. Belediyenin makam kapısını söktük. Ben şimdi yoldan geçeni görüyorum. İçeriye gireni de görüyorum. Onlar da bizi burada görecekler, işleri var ise gelecekler. Biz ne dedik? 'Bu söz Mehmet Sarı sözüdür' dedik. Elhamdülillah birinci sözümüzü yerine getirdik. Bizi izlemeye devam edin” dedi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daha sonra belediye personelinin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

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