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MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP’li Mehmet Sarı, mazbatasını alır almaz geldiği belediyede ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.Mazbatasını alıp önceki Belediye Başkanı AK Partili Cafer Özdemir’den görevi devralması sonrası makamına geçmesinin peşinden belediye çalışanlarına talimat vererek makam odasının kapısını söktüren Mehmet Sarı, belediye başkanı olarak ilk sözünü gerçekleştirdiğini anlatarak, “Biz seçim öncesinden vatandaşlarımıza bir şey söylemiştik, ’bizde kırmızı ışık yok, bekleme yok, sansür yok.

Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP’li Mehmet Sarı, mazbatasını alır almaz geldiği belediyede ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.
Mazbatasını alıp önceki Belediye Başkanı AK Partili Cafer Özdemir’den görevi devralması sonrası makamına geçmesinin peşinden belediye çalışanlarına talimat vererek makam odasının kapısını söktüren Mehmet Sarı, belediye başkanı olarak ilk sözünü gerçekleştirdiğini anlatarak, “Biz seçim öncesinden vatandaşlarımıza bir şey söylemiştik, ’bizde kırmızı ışık yok, bekleme yok, sansür yok. Bir kişi ağabeyinin evine, akrabasının evine, nasıl geliyorsa öyle geleceksiniz’ demiştik. ’Bizim makamımızda kapı olamayacak’ dedik, göreve başladık bizden önce ki belediye başkanının makam kapısını söktük. Ben içeride dolaşanları göreceğim, onlar da beni görecek, işleri varsa gelip benle görüşecekler” diye konuştu.
Dört ay boyunca neler yapacaklarını konuştuğunu hatırlatan Sarı, “Şimdi işe koyulma vakti. Üzerime büyük sorumluluk yüklediniz. Sadece size değil, tarihimize ve medeniyetimize de hizmet etmekle mükellefim. Ecdadımıza layık hizmet yapmakla da görevliyim. Çünkü beni Amasya’nın en emin kişisi ilan ettiniz ve şehrimizi bana emanet ettiniz. Belediyemizde çalışan hiçbir arkadaşımız tedirgin olmasın. Benim kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamak gibi bir niyetim yok. İşini doğru yapan, yetenekli, liyakatli her kardeşimizin başımızın üstünde yeri var” şeklinde konuştu.

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu

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