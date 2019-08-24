HABER

MHP’li başkan teknedeki yangında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

Adana’nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Yumurtalık ilçesinde balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında yaralandı.Alınan bilgiye göre, olay, Yumurtalık’ta meydana geldi.

MHP’li başkan teknedeki yangında yaralandı

Adana’nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Yumurtalık ilçesinde balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay, Yumurtalık’ta meydana geldi. MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.
Yangını gören diğer balıkçılar yardıma gelerek yangını söndürdü. Yangından dolayı yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi. Ağca’nın yoğun bakıma kaldırıldığı ancak durumunun iyi olduğu ve hastanede yanık tedavisi göreceği öğrenildi.

MHP’li başkan teknedeki yangında yaralandı

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Otel odasında ölü bulunduOtel odasında ölü bulundu
Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren anne ile HDP’liler arasında gerginlikOğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren anne ile HDP’liler arasında gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.