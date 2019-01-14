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MHP'li başkandan AK Parti'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

'CUMHUR ittifakı'ndan yerel seçim için yeniden aday gösterilen Aydın'ın Nazilli ilçesinin Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - 'CUMHUR ittifakı'ndan yerel seçim için yeniden aday gösterilen Aydın'ın Nazilli ilçesinin Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. 'Cumhur ittifakı'nın Nazilli Belediye Başkanı adayı olan Alıcık'ı, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ile her iki partinin kadın ve gençlik kolları başkanları da ziyarette hazır bulundu. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediye başkanlıklarını kazanmayı hedeflediklerini kaydeden Alıcık, "Tüm gelirler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplanmakta. Dağılımda ve paylaşım buradan yapılmakta. Bu dağıtımlar, adil bir şekilde yapılmamakta. İşte biz çok çalışarak, bunun için Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak zorundayız" dedi. Nazilli'de görevi Esat Ergüler başkandan devraldığını dile getiren Alıcık, "Nazilli halkının gönlüne taht kurmuş, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir başkandı. Ağır bir yükün altına girdiğimizi o zaman anladım. Bu yükün altından kalkabilmek için arkadaşlarımızla çok çalıştık. Gece gündüz mücadele ettik, bu noktaya geldik. Her şeyi izlemek lazım. Sokağa inmek lazım. Halk ile iç içe olmak lazım. Çok iş yapıyoruz ama yaptıklarımızı halkımıza anlatamıyoruz. Yaptıklarımızı halkımıza anlatmamız lazım. Bunu da kadınlarımız tüm ilçeyi gezip anlatmalı. Biz Nazilli'de böyle yaptık" diye konuştu.

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