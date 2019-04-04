MHP’li Başkan’dan Finike’de oyların yeniden sayılması hakkında açıklama

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya’nın Finike ilçesinde İl Seçim Kurulunun 17 sandıkta yeniden sayım yapılması kararından sonra gerçekleşen olaylara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, “2 Nisan 2019 tarihinde Antalya İl Seçim Kurulunun Finike’de 17 sandıkta daha oyların sayılmasıyla ilgili verdiği karara sinirlenen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İl Seçim Hakimi Gülay Berkay’ın üstüne yürümüş, İl Seçim Hakimi Gülay Berkay’ı savunan İl Seçim Müdür Vekili Murat Tarık Karay’a yumruk atmış, İl Seçim Müdür Vekili Murat Tarık Karay’ın yüzü şişmiştir.” dedi.

MHP’li Başkan, “3 Nisan 2019 tarihinde de Finike’deki İlçe Seçim Kurulunda gerçekleşen oy sayımında CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, usule uygun olmayan şekilde oy sayımına katılmıştır.” ifadesini kullanarak, “Yine bugün CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Seçim Hakimi Ali Gündeş’in üstüne yürümüş ve Hakim Ali Gündeş Seçim Kurulundan çekilmiştir. Kendi İstekleri dışında çıkan kararlara kaba güç kullanan bu iki milletvekilinin birinin avukat, diğerinin ise eski savcı olması ibretlik bir durumdur. Finike’de yerel seçimlerde 1. ve 2. aday arasındaki oy farkı 73’tür. Oyların yeniden sayılmasından doğal bir durum olamaz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. “ değerlendirmesinde bulundu.

