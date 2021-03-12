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MHP’li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası

12.03.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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MHP’li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası

Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç’un ‘kasten adam öldürme’ suçuyla müebbet hapis ile cezalandırılmasına, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç’un ‘yardım etme’ suçuyla 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.Konya 8.

Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç’un ‘kasten adam öldürme’ suçuyla müebbet hapis ile cezalandırılmasına, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç’un ‘yardım etme’ suçuyla 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Isparta Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Abdurrahman Koç ve tutuksuz yargılanan baba Abdullah Koç SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, maktül İhsan Öztoklu’nun eşi Hanife Öztoklu, annesi Fatma Öztoklu ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada ilk olarak söz alan anne Fatma Öztoklu, sanıkların oğlunu öldürerek ciğerini yaktıklarını belirterek, “Ben oğlumu öpmeye kıyamıyordum. Çocukları babasız, eşi de kocasız kaldı. Ciğerim yanıyor, beni yaktılar. Oğlumu öldürdüğü için Abdurrahman K. özür diledi fakat nasıl böyle bir şey için özür dilenebilir” ifadelerini kullandı.
İhsan Öztoklu’nun eşi Hanife Öztoklu ise, “Tüm süreçte eşimin yanındaydım. Sanıklar afişi yırttıktan sonra eşime pusu kurarak ve tasarlayarak öldürdüler. Seçimin kazananı ve kaybedeni vardır fakat bunlar eşimi kahpece öldürdüler. Seçim sürecinde de zaten husumetleri giderek arttı. Eşimin kazandıktan sonra yolsuzlukları inceletmek istemesi ise husumeti iyice artırdı. Eşim namaz kılan oruç tutan biriydi. Afişin yırtıldığı yere gitme amacı da hizmet amaçlıydı. Olayın ardından sanıkların özür dilemesi ise acılarımızı artırdı” dedi.

"Olayda kimse eni azmettirmedi ve yönlendirmedi"
Tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç ise, babam seçimi kaybettiyse beni ilgilendirmez , azmettirdiği kesinlikle yalandır. Amacım öldürmek değildi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi ve yönlendirmedi. Rahmetli başkan bana küfür ederek saldırdı. Olayda ağır tahrik var. Çok pişmanım” dedi.
Tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah K. da, seçim öncesinde ya da sonrasında kesinlikle gerginlik olmadı. Ben seçimi kaybettikten sonra normal hayatıma dönüp köyüme gittim. Bizim alnımız ak, kursağımızdan haram lokma geçmedi. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç’un kasten adam öldürme suçuyla müebbet hapis ile cezalandırılmasına, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç’un ise "yardım etme" suçundan 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu olarak yargılanan Necmi Y. de beraat etti.

Verilen ceza kabul edilebilir değildir"
Şehit edilen İhsan Öztuklu’nun eşi Hanife Öztoklu, mahkemenin verdiği karara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Verilen ceza aileyi tatmin etmemiştir. Verilen ceza kabul edilebilir değildir. Canilerin dışarıda olmasını kabul edemiyoruz. İtirazlarımız avukatlarımız tarafından yapılacaktır” dedi.

Olay
MHP’li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 2019’da ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’ndeki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti belediye başkan adayı Abdullah Koç’un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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