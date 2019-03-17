HABER

MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

SAMSUN'da MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci’nin (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gökhan S.

MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci’nin (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gökhan S. (24), çelik yelekle adliyeye sevk edildi. Şüpheli sorgusunda, kavgada darp edildiğini, kendisini koruma amaçlı bıçağı savurduğunu, kimseyi yaralayıp yaralamadığını bilmediğini söylediği belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Asarcık ilçesinde meydana geldi. MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğulları Adem Demirci'nin ilçedeki düğününde, henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafları ayırmak için araya giren Satı Demirci, kavgaya karışan davetliler arasında bulunan Gökhan S.'nin elindeki bıçağı savurması sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülen Satı Demirci, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
'DARP EDİLİYORDUM'
Olayın ardından kaçan Gökhan S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Canik ilçesi Yılanlıdere mevkiinde içinde bulunduğu minibüs durdurularak, sürücüyle birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gökhan S.'nin polise verdiği ifadesinde, kavgada darp edildiğini, kendisini koruma amaçlı bıçağı savurduğunu söyleyerek, "Darp ediliyordum. Kendimi korumak için bıçağı savurdum. Kimseyi yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum" dediği ifade edildi.
Polis ekiplerince çelik yelek giydirilen Gökhan S., Kavak Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Karaman’da bıçaklanarak öldürülen adam defnedildiKaraman’da bıçaklanarak öldürülen adam defnedildi
Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.