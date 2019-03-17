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MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Samsun'da, oğlu Adem Demirci'nin düğününde çıkan kavgayı ayırmak isterken, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi, 3 çocuk annesi Satı Demirci (52) için İmamlı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı.

MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Samsun'da, oğlu Adem Demirci'nin düğününde çıkan kavgayı ayırmak isterken, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi, 3 çocuk annesi Satı Demirci (52) için İmamlı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Demirci'nin cenazesi, ardından Taşkesiği Camii'ne getirildi. Cenazeye, Satı Demirci'nin yakınlarının yanı sıra MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve partililer de katıldı. Adem Demirci, annesinin tabutunun başında "En mutlu günümüzde gittin annem" diyerek, gözyaşı döktü. Satı Demirci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Asarcık'taki mezarlıkta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)

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