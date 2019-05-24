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MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 05:46 | Son Güncelleme

KURTARILAMADI Konya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (2)

KURTARILAMADI
Konya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öztoklu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, hastane önünde bekleyen partilileri acı haberi verdi. Çiçek,"Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Onun takipçisi ben olacağım. Sakin olalım. Cenazemizi ailesine teslim edelim. Allah rahmet eylesin" dedi.
Acı haberin ardından partilerden bazılarının ağladığı görüldü.
Evli ve 2 çocuk babası olan İnşaat Mühendisi İhsan Öztoklu, 31 Mart'ta yapılan mahalli Seçimlerde 'Cumhur İttifakı' adayı olarak MHP'den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.
FOTOĞRAFLI
Haber: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)

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