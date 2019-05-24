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MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 07:14 | Son Güncelleme

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah Koç'un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı.

MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (3)

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah Koç'un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Koç, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Koç, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti'ye katıldı. Koç, 31 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti'den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40.40 oy alan Koç, seçimleri kaybetti. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorguları sürüyor.

Öte yandan, saldırıda öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesinin, bugün Doğanhisar'da cuma namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

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MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (3)

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