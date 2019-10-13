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MHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: - "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları, hem Kıbrıs Barış Harekatı'nı hem de Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye'nin işgal faaliyeti olarak gören ve her dem karşımızda yer alan ülkelerin açıklamalarından farksızdır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarının, Türkiye'nin karşısında yer alan ülkelerin açıklamalarından farksız olduğunu belirtti.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın diyalog ve diplomasi önerisine tepki göstererek, "Irz, namus, can, vatan saldırı altındayken, teröristle, EOKA'cılarla diyalog isteyene ne denir? Unutmayalım ki, bu milleti kurtaran irade, 'Ya istiklal ya ölüm' demeden, 'Yurtta sulh cihanda sulh' dememiştir. Memleket saldırı altındayken 'sulh' isteyen ya ahmaktır ya da hain." ifadesini kullandı.

Kıbrıs ve Anadolu Türklerinin verdiği mücadelelere ve yaptığı fedakarlıklara değinen Bülbül, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları hem Kıbrıs Barış Harekatı'nı hem de Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye'nin işgal faaliyeti olarak gören ve her dem karşımızda yer alan ülkelerin açıklamalarından farksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

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