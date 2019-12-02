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MHP'li Büyükataman: Devlet Bahçeli kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızı siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyunun sahneye konmak istendiği gün gibi açıktır.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızı siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyunun sahneye konmak istendiği gün gibi açıktır. Devlet Bahçeli, bu kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir" dedi.
MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, partisinin kurulduğu günden bugüne Türk siyasetinde önemli hizmetler gördüğünü, demokrasiden taviz vermediğini bildirdi. Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin Türk demokrasisine değer katan tutumu nedeniyle Türk düşmanlarının hedefi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı.
"Sayın Genel Başkanımızı siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyunun sahneye konmak istendiği gün gibi açıktır. Uzunca bir süredir Sayın Genel Başkanımız hakkında yazılan hadsiz sözler ve maksadını aşan yorumlar tek bir kaynağın ürünüdür. Genel Başkanımızın tedavi süreci devam ederken ortaya atılan iddialar, bir gazetecilik ürünü değil malum bir merkezin kalemşörlerinin kişisel temennilerinden ibarettir. ABD Büyükelçiliğinden tutun kaçkın FETÖ'cülere, YouTube yayınlarından tutun kâğıt israfı gazetelere kadar Sayın Genel Başkanımız hakkında sistemli bir psikolojik harekât tertip edilmiştir. Saçma sapan isimleri Milliyetçi Hareket'in yeni genel başkanı olarak teklif etmeye kalkan aklıevveller dahi yazılı ve görsel basında kendilerine yer bulabilmiştir. Bu çevrelerin bu kalleş tavırlarla bir diğer maksadı sinir uçlarıyla oynamak suretiyle milliyetçi camiayı tahrik etmek olmuştur. Türk milliyetçileri bu süreçte Genel Başkanlarının yanında bozkurtça durmak suretiyle diş gösteren köpeklere hadlerini bildirmiştir. Devlet Bahçeli ise bu kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir."
'SİYASETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKMASINI SAĞLAMIŞTIR'
Büyükataman, bazı çevrelerin bir süredir erken seçimi dillendirerek vatandaşın böyle bir beklentisi varmış gibi gösterme çabası içine girdiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Bazı bakanların değiştirileceği tartışmalarına son veren Sayın Genel Başkanımızın 'erken seçime ihtiyaç olmadığı' açıklaması bu tartışmanın da siyasetin gündeminden çıkmasını sağlamıştır. İhanet şebekelerinin her hamlesini boşa çıkartan Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra hazır kıta bekleyen kiralık kalemler kendisine yeniden saldırmaya başlamıştır. Bunlara göre, 'Türkiye'de erken seçime Devlet Bahçeli karar verir'. Devlet Bahçeli, dış mihrakların Türk siyasetine müdahale teşebbüslerini sandığı göstererek bertaraf etmiştir. Sayın Genel Başkanımıza bugün saldıran isimlerin o günkü tepkileri de bundan farklı değildir. Devlet Bahçeli Türkiye'dir. Türk Milliyetçilerinin değerlerini, kutsallarını diline dolayan; karşısında Türk Milliyetçilerini bulacak ve cevabını misli ile alacaktır. Bu sebeple siyasetçi sıfatıyla konuşanları siyasi nezaketi elden bırakmamaya, gazeteci sıfatı ile yazanları da gazeteciliğin sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum."

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