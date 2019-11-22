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MHP'li Büyükataman: Erken seçime ihtiyaç yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur.

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur. Türk milletinin milli birliğe, Milli Mücadele ruhuyla hareket ederek, Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülkeler safına çıkaracak onurlu duruşu göstermeye, mücadeleyi vermeye ihtiyacı vardır" dedi.
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran 2018'deki genel seçim öncesi CHP, HDP, İYİ Parti ile SP'nin ittifak kurduğunu ve bunun sadece seçim ortaklığı olmadığını söylediklerini belirtti. CHP ve İYİ Parti'nin, HDP'nin kendilerine yönelik sözlerine ses çıkaramadığını savunan Büyükataman, "Zillet ittifakı bir yandan bu derece sağlam bir bağ ile birbirine bağlı iken diğer yandan ise birbirlerini satmak için fırsat kollamaktadırlar. Memleket faydasına taş üstüne taş koymadıkları hâlde avantalarını aldıkları takdirde her türlü dönüşü yapabileceklerini de göstermektedirler. Biri ihanet sürecine dönüldüğü, öteki birkaç Bakanlık verildiği takdirde tarafını değiştireceğini beyan etmektedir. Çorabını değiştirmekten aciz olan diğeri ise ne dediğini kendi dahi bilmemektedir" dedi.
'TÜRK MİLLETİNİN MİLLİ BİRLİĞE İHTİYACI VAR'
'Millet ittifakı'nın bugün erken seçim söylentileriyle Türkiye'de 'sanal gündem' oluşturma gayretinde olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:
"Türkiye, Suriye sınırını güvene alıp Suriyeli geçici sığınmacıları ülkelerine göndermenin mücadelesini verirken bunlar içeriden bir cephe daha açmaktadırlar. Açtıkları bu cephe ile Türk milletine hizmet etmedikleri malumdur. Kime hizmet ettikleri ise ayan beyan ortadadır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi haksız bulanların, S-400'lerin gereksiz olduğunu savunanların, Suriye sınırımız boyunca gerçekleştirdiğimiz harekâtlara karşı çıkanların erken seçimden muratları nedir? Bunlar zannetmekte midir ki büyük Türk milleti bunca kepazeliğe pirim verecek, ülkesini bir müstemleke gibi yönetmek isteyenlere müsaade edecektir. Sandıktan çıkan sonucu hazmedemeyenlerin sandık sevdası kendileri seçilene kadar devam edecektir. Öyle bir ihtimal ise gözükmemektedir. Bu sebeple bunlar bu pazar bir seçim olsa ertesi pazar bir daha seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaktır. Türk milletinin bir erken seçime ihtiyacı yoktur. Türk milletinin millî birliğe, Millî Mücadele ruhuyla hareket ederek Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülkeler safına çıkartacak onurlu duruşu göstermeye, mücadeleyi vermeye ihtiyacı vardır. Bu mücadeleyi vermekte olduğumuz bugünlerde düşmanla fingirdeşenlerin güzel İzmir işgal edildiğinde Yunan'la kırıştıran bazı kendini bilmezlerden farkı yoktur. Temiz Türk milleti ise o gün olduğu gibi bugün de duracağı yeri bilmektedir."

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