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MHP'li Büyükataman: Gül, Davutoğlu ve Arınç siyaseti dizayn etme gayretine girişmişlerdir

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran'ı fırsat bilmektedir" dedi.
MHP'li İsmet Büyükataman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve partilerine gösterilen tepkiler nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, CHP'li yöneticilerin karar öncesi YSK üyelerini baskı altına almaya çalıştığını belirtti.
CHP'nin, 'hak', 'hukuk', 'adalet' sözlerinin arkasına sığınarak haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği meşrulaştırmaya çalıştığını öne süren Büyükataman, "CHP her ne kadar 'bizim yapmadığımız hukuksuzluk yüzünden, kazandığımız seçim neden iptal ediliyor?' gibi ucube bir savunmanın ardına sığınsa da bu panik ve telaş hâlleri şüphe uyandırmaktadır. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmamalıdır. Dikkati başka yöne çekmek için çaba sarf eden CHP ve çığırtkanları, iş üstünde basılmış suçlu psikolojisi ile davranmaktadır. YSK'nın 7 üyesinin isimlerini tek tek yuhalatan ve toplum karşısında hedef gösterip 'çete' diyerek kantarın topuzunu kaçıran Kılıçdaroğlu, panik hâlinde ne söylediğinden bihaberdir" dedi.
'TÜRK SİYASETİNİ YENİDEN DİZAYN ETME GAYRETİNE GİRİŞMİŞLERDİR'
Büyükataman, 23 Haziran İstanbul seçimleri için 'her şey çok güzel olacak' diyenler ile 2009'da sözde açılım sürecini başlatırken 'güzel şeyler olacak' diyen zihniyetin aynı zihniyet olduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"2009'da Abdullah Gül, 'güzel şeyler olacak' dedikten sonra ülke olarak gün yüzü görmedik. FETÖ'cü Emre Uslu'nun 'güzel şeyler olacak' sözlerinin ardından bunların 'güzel çocuklar' dedikleri teröristler, 15 Temmuz'da milletin hem iradesine, hem bedenine bomba yağdırdı. Daha sonra Yenikapı ruhu ile hepsi karanlık odalarına çekildi. Şimdi yeniden gemi azıya almış görünüyorlar. Yeni bir felakete milliyetçi hareket olarak geçit vermemek için hazır ve kararlıyız. Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran’ı fırsat bilmektedir."
'ŞARKICILARI DEVREYE SOKMUŞ DURUMDALAR'
Milliyetçi-Ülkücü Hareketin var olduğu müddetçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülküsü ve ülkesinin ilelebet payidar kalacağını bildiren Büyükataman, "Belli mihraklar, Tv'lere ambargo koyan CHP sözcülerinin çirkin seslerinden kendileri de rahatsız olmuş olacak ki; ses güzelliğinden başka sermayesi olmayan şarkıcıları devreye sokmuş durumdalar. Yine göz zevkine muhalefet eden CHP sözcülerinin yerine oyunculuklarından başka sermayesi olmayanları sürmesi manidardır."

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