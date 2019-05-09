MHP'li Büyükataman: Gül, Davutoğlu ve Arınç siyaseti dizayn etme gayretine girişmişlerdir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran'ı fırsat bilmektedir" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve partilerine gösterilen tepkiler nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, CHP'li yöneticilerin karar öncesi YSK üyelerini baskı altına almaya çalıştığını belirtti.

CHP'nin, 'hak', 'hukuk', 'adalet' sözlerinin arkasına sığınarak haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği meşrulaştırmaya çalıştığını öne süren Büyükataman, "CHP her ne kadar 'bizim yapmadığımız hukuksuzluk yüzünden, kazandığımız seçim neden iptal ediliyor?' gibi ucube bir savunmanın ardına sığınsa da bu panik ve telaş hâlleri şüphe uyandırmaktadır. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmamalıdır. Dikkati başka yöne çekmek için çaba sarf eden CHP ve çığırtkanları, iş üstünde basılmış suçlu psikolojisi ile davranmaktadır. YSK'nın 7 üyesinin isimlerini tek tek yuhalatan ve toplum karşısında hedef gösterip 'çete' diyerek kantarın topuzunu kaçıran Kılıçdaroğlu, panik hâlinde ne söylediğinden bihaberdir" dedi.