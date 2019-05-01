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MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu siyasi çizgisini gözden geçirmek zorunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini, bu olay üzerinden Milliyetçi Hareket'in beka söylemine saldırmanın da sağlıklı bir ruh halinin ürünü olmadığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, olayları bu noktaya getiren siyasi çizgisini gözden geçirmek zorundadır" dedi.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini, bu olay üzerinden Milliyetçi Hareket'in beka söylemine saldırmanın da sağlıklı bir ruh halinin ürünü olmadığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, olayları bu noktaya getiren siyasi çizgisini gözden geçirmek zorundadır" dedi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin dün olduğu gibi, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı, Türk milletinin birliğinin garantisi, devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusu olduğunu bildirdi. Bunun aksini iddia edenin söylediği lafın hükümsüz olduğunu belirten Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini söylediklerini hatırlattı. Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı üzerinden Milliyetçi Hareket'in beka söylemine saldırmak sağlıklı bir ruh hâlinin ürünü değildir. Birileri; ülkemizi tehdit eden, Mehmetçiğe kurşun sıkmak için siperde bekleyen PKK'nın uzantılarına 'terör örgütü' demeyecek, terörist leşlerinin cenazelerinde gözyaşı döken yöneticilerine hesap sormayacak, öldürülen PKK'lı kadınlara methiyeler düzen il başkanına sahip çıkacak, PKK'nın siyasi temsilcileriyle ortak hareket edecek ve sonra 'Milliyetçi Hareket Partisi bunları gündeme getirmeseydi bu saldırı olmayacaktı' sözleriyle Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Sayın Genel Başkanı suçlu ilan edilecek, öyle mi? Dün söylediğimiz gibi bugün de tekrar etmekteyiz: Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi olayları bu noktaya getiren siyasi çizgisini gözden geçirmek zorundadır."
'TÜRK MİLLETİ BEKA'NIN NE OLDUĞUNU İDRAK ETMİŞTİR'
Büyükataman, bazı rakiplerinin Türk milletinin Cumhur İttifakı'na sandıkta verdiği desteği anlayamadığını belirterek, açıklamasında, şunları kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı yüzde 18,81'lik desteği hazmedememiş, kendilerini yok saydığını ise idrak edememiş gözükmektedir. Mahalli idareler seçimlerinden bir beka sorunu türetmek isteyenlerin oyunlarını başına geçirmiş bulunan Milliyetçi Hareket'in Sayın Genel Başkanı'na yönelik saldırılara bu çıkarcı Polyyanna'nın da katılmış olmasına şaşırmamak gerekmektedir. Hendek kalkışmasını yapanlarla birlikte yol yürüyenlere bekayı anlatacak değiliz. Büyük Türk milleti bekanın ne olduğunu idrak etmiş, tavrını da buna göre sandığa yansıtmıştır."

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