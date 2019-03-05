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MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu ve avanesi, panik haliyle ne söylediğini bilmiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkücü kardeşlerim CHP'ye oy verecek' sözünü eleştirerek, "31 Mart akşamı sandıktan çıkacak olan sonucu şimdiden gören Kılıçdaroğlu ve avanesi, bu panik haliyle ne söylediğini pek bilememektedir" dedi.

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkücü kardeşlerim CHP'ye oy verecek' sözünü eleştirerek, "31 Mart akşamı sandıktan çıkacak olan sonucu şimdiden gören Kılıçdaroğlu ve avanesi, bu panik haliyle ne söylediğini pek bilememektedir" dedi.
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yazılı açıklama yaparak, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Seçim, demokrasiye inananlarla inanmayanlar arasında gerçekleşecek; ülkücü kardeşlerim de CHP'ye oy verecek' sözlerini eleştirdi. MHP'li Büyükataman, "31 Mart yaklaştıkça CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosu yeni bir üslupsuzlukla, yeni bir saçmalıkla karşımıza çıkmaktadır. 31 Mart akşamı sandıktan çıkacak olan sonucu şimdiden gören Kılıçdaroğlu ve avanesi bu panik haliyle ne söylediğini pek bilememektedir" dedi.
'KILIÇDAROĞLU İLE HİÇBİR ÜLKÜCÜ KARDEŞ OLAMAZ'
Kılıçdaroğlu'nun 'HDP ile ittifak yapmadık' diyerek, gerçekleri gizlemeye çalıştığını savunan Büyükataman, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu ile hiçbir ülkücü kardeş olamaz. Ülkücünün kırmızı çizgisi vatandır, millettir, bekadır. 'Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' diyen Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur. Bir ülkücü mesela teröristbaşı Apo'nun posterleri önünde demeçler veren, devlete kendince meydan okuyan Alper Taş gibilere ya da HDP mitinginde HDP'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyleyen, 220 ülkücünün idamını isteyen, işkenceci babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e mi oy verecek? Ya da bir ülkücü, CHP listelerinden seçime giren HDP'li belediye meclis üyesi adaylarına mı oy verecektir?"
MHP'li Büyükataman, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Halkı sokaklara çağıranların, 15 Temmuz gecesi ellerini ovuşturanların, terör örgütüne 'özgürlükçü' diyenlerin, terör örgütü uzantılarıyla kapalı kapılar ardında ittifak yapanların Milliyetçi Hareket'in mazisinden ve demokrasi kültüründen bir damlacık olsun nasiplendikleri takdirde yönlerini zillete değil millete çevirecekleri muhakkaktır. Her seçim öncesi seçimlerin güvenliğini sorgulayan, her seçimin ardından halkı tahrik edip kendisi ortalıkta gözükmeyen CHP yönetiminin demokrasinin bir aracı olan seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyerek, halkı galeyana getirip, toplumu iç huzursuzluğa ve hatta kalkışmaya yönlendirmesi demokrasiden nasibini alamadığının göstergesidir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda sicili oldukça bozuk olan, demokrasiyi terör örgütlerinin siyasi uzantılarına alan açmak olarak gören CHP; etkin pişmanlıktan faydalanıp cezasının affedilmesi için uğraşacağına, Türk milletinin gözünün içine baka baka hatalı fiilinde ısrar etmektedir. Ne mutlu dostunu, düşmanını tanıyanlara; ne mutlu yatağında akan ırmaklara."

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