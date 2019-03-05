MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu ve avanesi, panik haliyle ne söylediğini bilmiyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkücü kardeşlerim CHP'ye oy verecek' sözünü eleştirerek, "31 Mart akşamı sandıktan çıkacak olan sonucu şimdiden gören Kılıçdaroğlu ve avanesi, bu panik haliyle ne söylediğini pek bilememektedir" dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yazılı açıklama yaparak, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Seçim, demokrasiye inananlarla inanmayanlar arasında gerçekleşecek; ülkücü kardeşlerim de CHP'ye oy verecek' sözlerini eleştirdi. MHP'li Büyükataman, "31 Mart yaklaştıkça CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosu yeni bir üslupsuzlukla, yeni bir saçmalıkla karşımıza çıkmaktadır. 31 Mart akşamı sandıktan çıkacak olan sonucu şimdiden gören Kılıçdaroğlu ve avanesi bu panik haliyle ne söylediğini pek bilememektedir" dedi.

'KILIÇDAROĞLU İLE HİÇBİR ÜLKÜCÜ KARDEŞ OLAMAZ'

Kılıçdaroğlu'nun 'HDP ile ittifak yapmadık' diyerek, gerçekleri gizlemeye çalıştığını savunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ile hiçbir ülkücü kardeş olamaz. Ülkücünün kırmızı çizgisi vatandır, millettir, bekadır. 'Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' diyen Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur. Bir ülkücü mesela teröristbaşı Apo'nun posterleri önünde demeçler veren, devlete kendince meydan okuyan Alper Taş gibilere ya da HDP mitinginde HDP'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyleyen, 220 ülkücünün idamını isteyen, işkenceci babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e mi oy verecek? Ya da bir ülkücü, CHP listelerinden seçime giren HDP'li belediye meclis üyesi adaylarına mı oy verecektir?"