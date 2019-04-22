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MHP'li Büyükataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

 MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, "Siyasilerin görevi bilinçli ve tedbirli davranmaktır.

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, "Siyasilerin görevi bilinçli ve tedbirli davranmaktır. Seçimlerden dolayı gerilen bir siyasi ortamda enine boyuna düşünülmeden alınmış bir kararla Kılıçdaroğlu'nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunması akla ziyandır" dedi.
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin teröre kurban verdiği şehitlerin acısını en derinlerde yaşarken, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesinde meydana gelen olaylar ve CHP yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla Türkiye gündeminin değiştiğini kaydetti. CHP yöneticilerinin "Memnun musun Sayın Bahçeli?" açıklamaları yaptığını ve bunun niyeti belli kampanya olduğunu savunan Büyükataman, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Antalya dönüşü 'Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil' açıklamasını 'yok' sayıp bu olaya dair yaptığı yorumları, dikkat çektiği hususları idrak etmekten yoksun görünenlerin niyetleri ortadadır. Bakmadan gördüğünü söyleyenlerin, dinlemeden anladığını iddia edenlerin konuştuğu her söz kendi zihinlerindeki kuruntu, yahut ortalığı karıştırmak için bilinçli ürettikleri iftiradan başka bir şey değildir" dedi.
Bahçeli'nin sözlerinin her bir harfinin arkasında olduklarını ve kendisi gibi düşündüklerini belirten Büyükataman, açıklamasına şöyle devam etti:
"Siyasilerin görevi bilinçli ve tedbirli davranmaktır. Seçimlerden dolayı gerilen bir siyasi ortamda enine boyuna düşünülmeden alınmış bir kararla Kılıçdaroğlu’nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunması akla ziyandır. Burası şehit cenazesi olabileceği gibi bir başka yer de olabilirdi."
'ÖZELEŞTİRİ YAPSA YERİNDE OLACAK'
CHP yöneticilerinin gerçekleri göz ardı ederek, Devlet Bahçeli'yi suçladıklarını öne süren MHP'li Büyükataman, şöyle devam etti:
"Hem PKK'lının leşine milletvekilini göndermek hem de terörist cenazesinde yer almak, toplum vicdanında kabul görecek bir davranış değildir. CHP yöneticileri bizi suçlayacağı yerde bir özeleştiri yapsa daha yerinde olacaktır. Özeleştiri yapmak yerine hedef saptırtıp Milliyetçi Hareket'in Sayın Genel Başkanına saldırmak sağlıklı bir ruh hâlinin ürünü olamayacağı gibi sorunları çözmeye de fayda sağlamayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP yöneticilerine tavsiyemiz Sayın Devlet Bahçeli'nin uyarılarını baştan sona defalarca okumaları, hatta bu ifadeleri büyük harflerle çerçeveletip duvarlarına asmalarıdır. Mart'ın sonunda nasıl bir bahar beklediklerinin sinyallerini daha önce de veren bu sakat zihniyetin 1 Mayıs’a yönelik hazırlıkları gözyaşlarını artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu sorumsuz davranışların sahipleri yaşanabilecek gerginlik ve gerilimlerin müsebbipleri olarak tarihteki yerini alacaktır."
İsmet Büyükataman, Türk milliyetçilerinin Bahçeli'nin emrinde ve çizgisinde olduğunu kaydederek, "Bunların kara propagandalarına ve sözlerine bakarak bunların kirli emellerine alet olacak değildir. Türk Milliyetçileri aziz milletimizin refahı, huzuru için mücadelesine devam edecek, tüm enerjisini ülkesi ve büyük Türk milleti için sarf edecektir" dedi.

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