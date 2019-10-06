MHP'li Büyükataman: Tweet'in beğenilmesi, ABD destekli yeni operasyonun delili

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "FETÖ'nün beslemesi, sözcüsü Ergün Babahan dün attığı tweet ile meşrebince davranmış ve FETÖ'nün uzun yıllardır uğraş verdiği, 'Devlet Bahçelisiz siyaset'i dillendirmiştir. Bu 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir" dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın, 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesine tepki gösterdi. Büyükataman, "FETÖ'nün beslemesi, sözcüsü Ergün Babahan dün attığı tweet ile meşrebince davranmış ve FETÖ’nün uzun yıllardır uğraş verdiği, 'Devlet Bahçelisiz siyaset'i dillendirmiştir. Kendisinin ve ağababalarının bu söylemlerine de bu amaçla giriştikleri, 'MHP'ye darbe' teşebbüslerine de alışık ve hazırlıklıyız. Milliyetçi Hareket; bunlara her teşebbüsünde haddini bildirmiş, her seferinde aziz Türk milletinin de desteğiyle bu kirli operasyonlardan güçlenerek çıkmıştır. Bu, 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmî Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ'cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD’nin haddine olmadığı gibi, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ABD bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir" dedi.