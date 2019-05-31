MHP’li Büyükataman’dan İstanbul açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “İstanbul, etnik temelli siyaset yapanlara, bunlara yol açanlara, bunlarla birlikte yol yürüyenlere, velhasılı ‘dağdan gelenlerin’ bağdakini kovmasına müsaade etmeyecek, 23 Haziran’da gereken cevabı verecektir” dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Büyükataman, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ‘İstanbul’a mitili atacağız’ ifadesinin ardından yürütülen hemşehri hareketinin İstanbullu vatandaşlarımızda bulduğu karşılık şer ittifakını ve onun asabi, acemi, hazırlıksız, hırçın, denetimsiz, frensiz, maskeli ve gizli gündemli adayını telaşlandırmaktadır. CHP adayı her gün erimekte, eridikçe hırçınlaşmakta, Cumhur İttifakı ise artan destekle İstanbul’a hadim olmak için emin adımlarla hedefe yürümektedir. Milliyetçi Hareket’in Genel Başkanı seçimlerin yenilenmesi kararının alındığı 6 Mayıs günü itibarıyla İstanbul’a mitili atmanın altyapısını hazırlamış ve seçim boyunca izlenecek yolu ve kullanılacak yöntemleri belirlemiştir. Bu kapsamda Genel Başkanımız İstanbul’da yaşayan, nüfusu 250 binin üzerinde olan hemşehri gruplarına ulaşmak üzere ivedilikle 15 il başkanı ile 9 Mayıs tarihinde bir toplantı tertip etmiştir. Ardından Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Edip Semih Yalçın Bey’in genel koordinatörlüğünde Genel Başkan Yardımcılarımız ve İstanbul Milletvekillerimiz İzzet Ulvi Yönter’i birinci bölge, Feti Yıldız’ı ikinci bölge ve İsmail Faruk Aksu’yu da üçüncü bölge koordinatörü olarak belirlemiştir. Milliyetçi-ülkücü hareketin genel başkanı, 23 Mayıs günü nüfusu 100 bin ile 250 bin arasında bulunan hemşehri gruplarına ulaşmak üzere 16 il başkanımız ile ikinci toplantısını yapmıştır. Son olarak da 49 il başkanımız ile 30 Mayıs tarihinde düzenlenen toplantı ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm il başkanlarının ve yönetimlerinin İstanbul’daki seçim çalışmalarında faal bir şekilde sahada bulunmalarını sağlamış ve İstanbul’a çıkartma yapmıştır. ‘Bir kişi, bir kişidir’ diyerek çıktığımız bu yolda hemşehri kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu sinerji ‘hemşehri hareketi’nin vatandaşta karşılık bulduğunu göstermektedir. Sanayi kuruluşlarından esnaf gezilerine, iftar-sahur programlarından ev ziyaretlerine çok kapsamlı ve yoğun çalışmalarla Milliyetçi Hareket sahadadır ve terör örgütünün siyasi uzantıları ile vatansever Anadolu insanının aynı cephede bulunmayacağını görmüş olmanın huzuru ile çalışmalarını her geçen gün yoğunlaştırmaktadır” açıklamasında bulundu.

“Aziz İstanbul’un gönül seferberliği ile kucaklanması, Milliyetçi Hareket’in izlediği yolun başarısı şer güçleri telaşlandırsa da sahadaki muazzam ilginin önüne geçmelerine yetmemiştir” diyen Büyükataman, “Cumhur İttifakı emin adımlarla ve güçlü bir şekilde hedefe yürürken zillet ittifakının sahada yapamadığını; bazı taraflı basın-yayın organları ve bunların maksatlı köşe yazarları ve habercileri marifetiyle yapma girişimi göze çarpmaktadır. Bu kiralık sayfalar ve kalemler hemşehricilik ile verilecek oyların bir ilgisinin bulunmadığını güya ispatlanmaya çalışmaktadır. Aynı gazetecilerin CHP’nin yayın organı Halk TV’ye dayandırarak çarşaf çarşaf verdikleri haberlerde CHP adayının bayram boyunca Karadeniz turu yapacağı, CHP parti yöneticilerinin de eş zamanlı olarak Anadolu’ya dağılıp İstanbul seçimleri için oy isteyeceği yer almaktadır. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusudur. Şer ittifakının adayının yanından bir saniye ayrılmadıkları için İstanbul koordinatörlerimizin bir günlük çalışma programını incelemeyen, Milliyetçi Hareket Partisi’nden habersiz bu çevrelerin maksatlı yayınları İstanbullu kardeşlerimizde karşılık bulmamaktadır. Kendilerine tavsiyemiz bir günlerini ayırarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin tertip ettiği programlara katılıp İstanbullu vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiyi takip etmeleridir. Milliyetçi Hareket Partisi; Genel Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, MYK ve MDK üyeleri milletvekilleri, il başkanları, kadın kolları ve Ülkü Ocakları ile İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın başarısı için mesai harcamaktadır ve bu mesai 23 Haziran akşamına dek yoğunlaşarak devam edecektir. MHP’nin stratejisini boşa çıkarma gayretleri içerisinde olanların son çırpınışları da fayda etmeyecektir. İstanbul, etnik temelli siyaset yapanlara, bunlara yol açanlara, bunlarla birlikte yol yürüyenlere, velhasılı ‘dağdan gelenlerin’ bağdakini kovmasına müsaade etmeyecek 23 Haziran’da gereken cevabı verecektir” ifadelerini kullandı.

