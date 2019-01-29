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MHP'li Büyükataman'dan Tunç Soyer tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki gösterdi.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki gösterdi. Büyükataman, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin deyimiyle beş benzemezin bir araya geldiği zillet ittifakı, İzmir'de 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasının' ideolojik takıntılı iddia makamının oğlunu aday göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından aday gösterilmesi, cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür" dedi.
MHP'li İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamayla CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesini eleştirdi. Kimsenin siyasi tercihine karışacak durumunda olmadıklarını belirten Büyükataman, Tunç Soyer'in adaylık mevzusunun üzerine açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti. Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:
"Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin deyimiyle beş benzemezin bir araya geldiği zillet ittifakı, İzmir'de 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nın ideolojik takıntılı iddia makamının oğlunu aday göstermiştir. Hukuken fiilin ve suçun şahsiliği elbette tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak adaylığı açıklanan zatın babası, hukuku katletmiş bir kişidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareketi kendi hastalıklı ideolojik penceresinden yorumlayarak hiç aynaya bakmadan devletin yılmaz bekçileri olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i anayasal düzeni yıkmakla suçlayan ve bir çete olarak yorumlayan savcının oğlu, geçmişiyle gurur duyduğunu ifade ederek vicdanları titretmiş, küllenmiş öfkeleri yeniden alevlendirmiştir. Hukukun üstünlüğünü ve evrensel hukuku hiçe sayıp, ideolojik bulaşıkları içerisinden Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i adeta yok etmek, vicdanı ve insanlığı dar ağacına çekmek isteyen iddia makamının ve babasının bu vicdan kasaplığıyla övünen oğlunun Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından aday gösterilmesi cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür."

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