MHP'li Durmaz'dan CHP'li belediyelere eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri hatırlatarak, "Verilen tüm bu sözlere beyanatlara rağmen CHP'li pek çok belediyede işçi çıkarmalar adeta işçi kıyımına dönüşmüş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklama ile seçim sonrasında yaşanan işçi çıkarmalarına tepki gösteren Durmaz, "Şehrin emini olarak seçilen belediye başkanlarından bu sıfata yakışan davranış ve çalışmalar bekleriz. Kendisine emanet edilen şehre ve belediyeye siyasi gözlüğü ile değil gönül gözü ile bakmalı, vatandaşlarla ve çalışanları ile siyasi diliyle değil hak diliyle konuşmalıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun "Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözünü hatırlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Verilen tüm bu sözlere beyanatlara rağmen CHP'li pek çok belediyede işçi çıkarmalar adeta işçi kıyımına dönüşmüş durumdadır. Algı operasyonlarıyla 'bankamatik memurlarını ve işe gelmeyenleri işten atıyoruz' diyerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Pek çok CHP'li belediyede insaf ve vicdan ölçüleriyle bağdaşmayan işçi çıkarmaları tüm hızıyla devam etmektedir."