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MHP'li Durmaz'dan CHP'li belediyelere eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: - "Verilen tüm bu sözlere, beyanatlara rağmen CHP'li pek çok belediyede işçi çıkarmalar adeta işçi kıyımına dönüşmüş durumdadır" - "Adana Büyükşehir Belediyesinde 400'ün üzerinde, Bolu Belediyesinde 97, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Kemalpaşa belediyelerinde onlarca kişi ekmeğinden olmuş, işi elinden alınmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri hatırlatarak, "Verilen tüm bu sözlere beyanatlara rağmen CHP'li pek çok belediyede işçi çıkarmalar adeta işçi kıyımına dönüşmüş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklama ile seçim sonrasında yaşanan işçi çıkarmalarına tepki gösteren Durmaz, "Şehrin emini olarak seçilen belediye başkanlarından bu sıfata yakışan davranış ve çalışmalar bekleriz. Kendisine emanet edilen şehre ve belediyeye siyasi gözlüğü ile değil gönül gözü ile bakmalı, vatandaşlarla ve çalışanları ile siyasi diliyle değil hak diliyle konuşmalıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun "Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözünü hatırlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Verilen tüm bu sözlere beyanatlara rağmen CHP'li pek çok belediyede işçi çıkarmalar adeta işçi kıyımına dönüşmüş durumdadır. Algı operasyonlarıyla 'bankamatik memurlarını ve işe gelmeyenleri işten atıyoruz' diyerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Pek çok CHP'li belediyede insaf ve vicdan ölçüleriyle bağdaşmayan işçi çıkarmaları tüm hızıyla devam etmektedir."

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Durmaz, "Milletin gözünün içine baka baka defalarca, 'işçi çıkarmak dünyanın en ahlaksız işidir' demiş olmasına rağmen CHP'li belediyelerin kıyıma devam etmesi, ahlaksızlığın politika olarak benimsendiğini mi, yoksa belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu dikkate almadıklarını mı göstermektedir? Takdirini kamuoyuna bırakıyoruz." yorumunu yaptı.

Durmaz açıklamasında, "Adana Büyükşehir Belediyesinde 400’ün üzerinde, Bolu Belediyesinde 97, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Kemalpaşa belediyelerinde onlarca kişi ekmeğinden olmuş, işi elinden alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

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