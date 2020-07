MHP'li Enginyurt, AKP eleştirisi nedeniyle disiplinde

Sözlerinin arkasında duran Enginyurt "bedel ödemeye" hazır olduğunu söyledi.Millyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve AKP hakkındaki sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir" denildi.

Enginyurt, Ordu'nun yerel televizyon kanalı Altaş TV'de yaptığı açıklamalarda, "Bugün tarım Bakanı Ordu'da Bolaman rehabilitasyon projesini açıklayacak. Bizi davet etmiyorlar. İl başkanımızı çağırmıyorlar. Hayırdır arkadaş? Ne yaptık biz size? Biz fındık diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz ordu sevdamızla yırtınıyoruz. Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik?" ifadesini kullanmıştı.

MHP'li vekil, "Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Her söze başladığımızda Cumhur İttifakı diyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi hiç, yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son da bugün Tarım Bakanı" diye eklemişti.