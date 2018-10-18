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MHP'li Enginyurt: Fındığı hükümete sormayacağız da köyün imamına mı soracağız?

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis Genel Kurulu'nda fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergesinin reddedilmesini eleştirdi.

MHP'li Enginyurt: Fındığı hükümete sormayacağız da köyün imamına mı soracağız?

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis Genel Kurulu'nda fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergesinin reddedilmesini eleştirdi. Enginyurt, "MHP olarak oyumuzu Cumhurbaşkanımıza verdik ama 8 milyon üreticinin en temel geçimi olan fındık taban fiyatının açıklanmasının AK Parti'ye sorulması ittifakı zedeleyici değildir. Hükümete sormayacağız da köyün imamına mı soracağız?" dedi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cemal Enginyurt, Meclis Genel Kurulu'nda fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergesinin reddedilmesini eleştirdi. Enginyurt, şunları söyledi:
"Meclis Genel Kurulu'na fındık üreticisi ve sorunların araştırılmasıyla ilgili araştırma önergesi verdik. Bu önerge AKP oylarıyla reddedildi. İlk bakışta bundan daha doğal bir şey olamaz lakin dün Meclis'te yaşananlar beni ziyadesiyle üzdü. Meclis'te fındığın araştırılmasını istedik, bir İtalyan firması sektöre hakim oluyor, bu araştırılsın istedik. Türkiye'nin ithal etmediği üründen biri olan fındık geçen sene 3 dolardan satılıyorken bu sene 2 dolar, biraz üstü. Meclis'ten bir umut ışığı doğsun diye bekledik. AK Parti milletvekilleri bunu reddettiler, normaldir, ilk değil, son olmayacak ama bir görüntü var ki çok üzüldüm. Sanki Menbiç'e girilmiş gibi alkışladılar, buna çok üzüldük. Bu neyin sevinciydi, neyin coşkusuydu? Buna çok üzüldüğümü belirtmek isterim."
"AK Partili milletvekillerine seslenmek istiyorum" diyen MHP'li Cemal Enginyurt, şunları kaydetti:
"Evet deselerdi ne kaybedeceklerdi? Cumhurbaşkanı kızacak mıydı? Dünkü tablo bizi üzmüştür. 31 Mart'ta seçim var. Halkın huzuruna gideceğiz. Halk perişan, köylü perişan, işsizlik diz boyu, köylüye çiftçiye bir nebze olsun nefes aldıracak olan fındık fiyatları açıklanmalı. Fındık fiyatları 15 TL olarak belirlenmeli. Aksi takdirde 31 Mart'a AK Parti'ye fındık operası oynatırsa hiç şaşmam. Cumhurbaşkanının 24 Haziran seçimlerinde en büyük destekçisi olduk. Seçilmesi için elimizden geleni yaptık. MHP olarak oyumuzu Cumhurbaşkanımıza verdik ama 8 milyon üreticinin en temel geçimi olan fındık taban fiyatının açıklanmasının AK Parti'ye sorulması ittifakı zedeleyici değildir. Hükümete sormayacağız da köyün imamına mı soracağız?"

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