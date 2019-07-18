MHP’li Enginyurt: “Fiyat açıklanmadıkça fındık üzerindeki kirli oyunlar devam ediyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Fındık fiyatı hala açıklanmadı. Açıklanmadıkça fındık üzerindeki kirli oyunlar devam ediyor. Buna dur demek için fındığa, fındık üreticisine sahip çıkalım” dedi.

MHP’li Enginyurt, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Enginyurt, fındık hasadının başlayacağını hatırlatarak, bazı kişilerin fındık fiyatını 12-13 liraya çektiğini söyledi. Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanım, üretici yeniden büyük bir oyunla karşı karşıya kalmıştır. Bu fiyat oyununu kuranların yegane gayesi kendi paralarına para katmak, sermayelerini arttırmaktır. Onların bu ülkeyi düşünmek, üreticiye sahip çıkmak gibi bir dertleri asla olmamıştır, olmayacaktır. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızdan acilen fındığın taban fiyatının açıklanmasını hassaten rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Enginyurt şöyle konuştu:

“Ordu’da Mayıs ayında yapılan fındık çalıştayında Tarım Bakanı, Temmuz ayı içerisinde fındık fiyatını açıklayacağını söyledi. Fındık fiyatı hala açıklanmadı. Açıklanmadıkça fındık üzerindeki kirli oyunlar devam ediyor. Buna dur demek için fındığa, fındık üreticisine sahip çıkalım. 8 milyon insanın gözü TBMM’de Sayın Cumhurbaşkanım, Tarım Bakanından gelecek bir haberdedir.”

ABD’nin Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağı açıklamalarına ilişkin soru üzerine Enginyurt, “Bir Türk milliyetçisi olarak her zaman ABD’nin emperyalist zihniyetinin Türk milletine ve Türk devletine düşmanlık yaptığına inananlardanım. F-35 için ABD öyle ya da böyle bahane arıyordu. S-400 ile bunu bulduğunu düşünüyor. ABD’ye tavsiyem şudur; şerefli tüccar, avansını aldığı, ödemeyi taahhüt ettiği malın satışını gerçekleştirir. ABD ve Trump’ta tüccarın zerre kadar şerefi varsa önden avans aldığı paranın karşılığı olarak F-35’leri göndermesi gerekir. Göndermezse çok kötü bir tüccar olur” şeklinde konuştu.

