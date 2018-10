MHP'li Enginyurt: Gökçek eğer aday olursa kabulümüzdür, olmasa da saygıyla karşılanır

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'nin Ankara Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'e teklif götüreceği iddiasına ilişkin, "Melih Gökçek bu ülkeye ve özellikle Ankara'ya 25 yıl hizmet etmiş bir siyasetçidir. Eğer aday olursa kabulümüzdür, olmasa da saygıyla karşılanır" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Melih Gökçek'e teklif götüreceğine ilişkin bir soruyu cevapladı. Cemal Enginyurt MHP olarak siyaset yapan herkese kapılarının açık olduğunu kaydederek, "MHP olarak vatanını, devletini, bayrağını, ülkesini seven her toplumun ferdine MHP'nin kapısının sonuna kadar açık olduğunu liderimiz Bahçeli açıkça ilan etmişti. Melih Gökçek de bu ülkeye ve özellikle Ankara'ya 25 yıl hizmet etmiş bir siyasetçidir. Eğer aday olursa kabulümüzdür, olmasa da saygıyla karşılanır. Sadece Gökçek değil Türkiye'de siyaset yapmak isteyen herkese açık MHP'nin kapısı. AK Parti bu ülkede bizim asla siyasi düşman olarak görmek istemediğimiz bir hareket.AK Parti'de siyaset yapan insanlar bu ülkeye hizmet etme aşkıyla dolu olduğuna inandığımız insanlar. Yanlış yaptıklarında yanlışlarını acımasızca eleştirdiğimiz insanlar. AK Parti veya CHP'lli olması MHP'nin kapısının kapalı olduğu anlamına gelemez” diye konuştu.

'31 MART AKŞAMI İNŞALLAH TÜRK MİLLETİ HERKESE LAYIK ODUĞUNU GÖSTERECEK'

Cemal Enginyurt, ittifak tartışmalarına ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"MHP Genel Başkanı 24 Haziran seçimlerinden önce de sonra da Cumhur İttifakı'nın 2023 yılına kadar süreceğini ifade etti. Yerelde bir ittifak kurulması düşüncesi hasıl oldu. Bunun da sebebi; olur ya seçimlerde MHP ile AK Parti yüzde 50'nin altına düşerse muhalefet partileri acaba meşruiyet sorunu tartışması başlatır mı ya da Türkiye'de başkanlık sistemi oylandı, halk buna destek vermedi gibi tartışma başlatır mı diye Sayın Bahçeli hassasiyetle bunun üzerinde durdu. Ama AK Partili arkadaşlarımız özellikle Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı 'MHP olmadan biz her yeri alıyoruz. Birinci parti olduğumuz yerlerde ittifaka gerek yok' dediler. Bu saygıyla karşılanacak bir düşüncedir. 31 Mart akşamı inşallah Türk milleti herkese layık olduğunu gösterecek diye inanıyorum."

FOTOĞRAFLI