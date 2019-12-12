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MHP’li Enginyurt: “Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız iptal ettirin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız grup başkanvekili araçlarını iade edin, çakarlarınızı kapatın, iptal ettirin.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız grup başkanvekili araçlarını iade edin, çakarlarınızı kapatın, iptal ettirin. 150 CHP milletvekili basın önünde çakarlarını iptal ettirsinler Hiç kimse popülist politikalarına milletvekillerini alet etmesin” dedi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milletvekillerine karşı algı operasyonunu başlatıldığını savunarak, “Milletvekili olarak çakarları bir kez olsun açtırmadım. Lakin trafikte bir programdan bir programa giderken, faydalı oluyor. Birileri bunu adeta Cumhur ittifakını bile yıkmaya kadar götürdü. Kendimize af çıkarmışız. CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel ret oyu verdim dedi” diye konuştu.
Enginyurt, "Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız Grup Başkanvekili araçlarını iade edin, çakarlarınızı kapatın, iptal ettirin. 150 CHP milletvekili basın önünde çakarlarını iptal ettirsinler. Hiç kimse popülist politikalarına milletvekillerini alet etmesin. Bu memlekette Şube müdürü çakarlı araba kullanıyor, şoförü, arabası var, üstelik diyorum ki, mafya babalarında bile çakarlı araç var. 54 bin kişinin çakarlı araç kullandığı bu ülkede 600 milletvekili mi problem oldu? Milletvekili niye halk gibi hastanede hizmet almıyor? Milletvekili niye asgari ücret almıyor? Biz asgari ücretle geçinirken, milletvekili niye asgari ücretle geçinmiyor? Milletvekilliğini kapatalım. Parlamento’yu iptal edelim. Ayda 3 bin lira yemek parası veriyorum, 3 bin lira mazot parası, 4 bin lira şoföre para veriyorum. Çay parası, hastaneye gelenin otel parasını veriyorum. Hiç sitemkar davranış gördünüz mü? Biz bunu kabul ettik. Millete hizmet etmek için mücadele veriyoruz” dedi.
Milletvekillerinin arabuluculuk sınavında başarılı olmamasına yönelik olarak Enginyurt, "Hamd olsun bu ülkede torpil olmadığını gördük. İktidar partisindeki milletvekilleri, bakanlık yapmış milletvekilleri bu sınavı geçemediyse adil bir sınav yapılmıştır. Sınavı yapanları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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