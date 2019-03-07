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MHP'li Enginyurt Kazanan Cumhur ittifakı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Hilmi Güler?in seçim çalışmalarına destek vererek, kentte ve Türkiye?de kazananın Cumhur ittifakı olacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Hilmi Güler?in seçim çalışmalarına destek vererek, kentte ve Türkiye?de kazananın Cumhur ittifakı olacağını söyledi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler?in seçim çalışmalarına katılarak, kendisine destek verdi. MHP?nin İkizce ve Çamaş?ta Belediye başkan adayı olduğunu, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe Belediyesi?ni Cumhur ittifakının kazanacağına inançların tam olduğunu kaydeden Enginyurt, MHP?nin bütün ekibiyle sahada çalıştığını söyledi.
'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar' açıklaması üzerine kırgınlık, küskünlük olmadan çalışmalar yürüttüklerini belirten Enginyurt, 31 Mart'ta Cumhur ittifakının başarılı olması için Ordu'da 19 ilçede ve Büyükşehir'de milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla beraber gece gündüz mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Tek hedefimiz var; cumhur istikrarından intikam almak isteyen, 'Doğu'da Kürdistan kazanacak, Batı'da AK Parti ve MHP faşizmine kaybettireceğiz' diyen bütün faşistlere, demokrasi düşmanlarına kaybettireceğiz. AK Parti ve MHP'yi kendine düşman görüp bu ülke topraklarını tek bir karış Kürdistan olmamasına rağmen 'Kürdistan'da kazanacağız' diyen vatan hainlerini Türk topraklarında biz sandıklara gömeceğiz. Cumhur ittifakı olarak Türkiye'de milletin birliğini ve beraberliğini zaferle neticelendireceğizö dedi.
'KAZANAN CUMHUR İTTİFAKI OLACAK'
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ile birlikte Ünye?de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılarak, miting düzenleyip esnafları da ziyaret eden Enginyurt, ?MHP milletvekili olarak Çamaş ve İkizce MHP belediye başkan adayım, ilçe başkanlarımız ve teşkilatımızla AK Parti'nin Ünye'de ki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında büyük bir coşku ve heyecanı hep birlikte yaşadık. Bu heyecan dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılacaktır ve kazanan Allah'ın izniyle Cumhur ittifakı olacaktır' diye konuştu.

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