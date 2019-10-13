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MHP’li Enginyurt: “Trump’a verilecek en güzel cevap İncirlik Üssü’nün kapatılmasıdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İncirlik Üssü’nün kapatılması gerektiğini belirterek, “Deli Trump’a gereken cevap verilmelidir” dedi.MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:"Amerika’nın deli başkanı her gece dakikada iki defa twit atarak ne yaptığını bilmez bir halde Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini tehdit ediyor.

MHP’li Enginyurt: “Trump’a verilecek en güzel cevap İncirlik Üssü’nün kapatılmasıdır”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İncirlik Üssü’nün kapatılması gerektiğini belirterek, “Deli Trump’a gereken cevap verilmelidir” dedi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
"Amerika’nın deli başkanı her gece dakikada iki defa twit atarak ne yaptığını bilmez bir halde Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini tehdit ediyor. Sürekli yaptırımlar, sürekli kararlar alıyor. Fırat’ın doğusunda kürdistan kurma hayalini kuran Trump, adeta Türkiye’den nefretini kusuyor. Kinini, nefretini her dakika dile getirerek, Türk milletinin nefretini kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti olarak Trump’a gereken cevap verilmelidir. Amerikan İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır. Kapatılma kararı alınmalıdır. Türkiye, tehdit kaldıracak halde değildir. Türk milleti tehdit edilecek millet değildir. Adana’daki İncirlik Üssü’nün derhal kapatılması ve Trump’a cevap verilmesi gerekir."

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