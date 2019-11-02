MHP’li Enginyurt’tan Bülent Arınç’a tepki

Milliyetçi hareket partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın KHK’lılar ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “FETÖ’cülere ağlayanlar en büyük haindir” dedi.

Partisinin Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantısında bir konuşma yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, son dönemde FETÖ yanlısı açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Bülent Arınç’a eleştiriler getirdi. Enginyurt, “Bülent Arınç denilen bir ağlakçı çıkıpta KYK’lıların durumu faciadır derse, Bülent Arınç çıkıp derse ki ‘FETÖ’den mahkum olanların çoğunu savcılar hakimler korkudan mahkum ettiler, bu FETÖ’cüler sabretsinler yakında bunlar hakkettikleri beraata kavuşacak’ derse, ‘bu FETÖ’cülerin pompacılık yapanları var evde hizmetçilik yapanları var bunlara ağlıyorum’ derse ben ne diyebilirim. 250 tane Özel Harekatçıyı yakanlara ağlayan en büyük haindir” diye konuştu.

Enginyurt, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin KPSS sorularını çalarak çocukların geleceğini çaldılar, polis imtihanlarında çocukların geleceği ile oynadılar, askeri okullarda çocukların geleceği ile oynadılar. Üniversite sorularını çalıp milyonlarca gencin hayallerini yıktılar. Devlet dairelerinde kendilerinden olmayanların iş akitlerini feshettiler. Bülent Arınç merhametin varsa ve hala ağlayabiliyorsan bu ülkede darbe yapan şerefsizlerin öldürdüğü 254 tane insana niye ağlamadın? Bu nasıl anlayıştır diye sormayacak mıyım? FETÖ’cülere hain demeyecek miyiz? Bu dediğimizde AK Parti’ye muhalefet etmiş mi olacağız?”

Bülent Arınç, gazeteci Kemal Öztürk’e yaptığı açıklamada, FETÖ üyesi oldukları nedeniyle KHK ile ihraç edilenlerden utandığını ifade etmiş ve KHK’lılardan özür dilemişti. Arınç aynı açıklamalarında FETÖ yargılamalarını da Ergenekon yargılamalarına benzetmişti.