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  4. MHP'li Enginyurt'tan FETÖ ile mücadele açıklaması:

MHP'li Enginyurt'tan FETÖ ile mücadele açıklaması:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

"Kimin FETÖ'cü oluğu belli. Bu işi sulandırma adına 'elinde bilgi, belge olan varsa savcılığa versin' denilmesi hiç hoş değil"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kimin FETÖ'cü oluğu belli. Bu işi sulandırma adına 'elinde bilgi, belge olan varsa savcılığa versin' denilmesi hiç hoş değil." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamyoncuların bir haftadır taleplerini dile getirmek için çeşitli illerde demokratik gösteriler düzenlediklerini ifade etti.

Kamyoncu esnafının büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu savunan Enginyurt, MHP'li milletvekillerinin bazı illerde kamyoncu esnafıyla bir araya geldiğini dile getirdi.

"Kamyoncu esnafına bürokrasinin büyük bir çengel attığını" öne süren Enginyurt, 4,5 saatte bir 1,5 saat dinlenme sayısının ikiden üçe çıkması, ardından uzun süreli dinlenme olması gerektiğini belirtti.

Her önüne gelenin K plakası alıp bu işi yapmasının keşmekeş yarattığını kaydeden Enginyurt, kamyoncu esnafının kullandığı mazot için vergi indirimi uygulanması gerektiğini söyledi.

Dijital ve sayısal takograflarının gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra uygulanmasını isteyen Enginyurt, "Kamyonlarda çalışanların hatasından dolayı ceza uygulamasının plaka sahiplerine de yazılmaması gerekir. 65 yaşını doldurmuş şoför esnafının her yıl sağlık raporu almak sureti ile araçlarında çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. Trafik ve kasko sigortalarındaki fahiş artışlar önlenmeli." diye konuştu.

İlgili bakanlıkların kamyoncu esnafının sesini duyarak, derdine çare olmasını talep eden Enginyurt, "Kamyoncu esnafı devletine sadık, vatan aşığı bir esnaftır. Sayın Cumhurbaşkanı, kamyoncu esnafı yaklaşık yüzde 80 oyunu AK Parti'ye veren sağduyulu esnaftır. Bu esnaf yok saymayın. Bürokratlarınız, kanun yapıcılar, kamyoncu esnafına zulm ediyor. Demek ki onlar da Cumhurbaşkanı aleyhine çalışıyor. Kamyoncu esnafını zora sokan düzenlemeler gözden geçirilmeli ve esnafın derdine çare olunmalı." değerledirmesinde bulundu.

-"Gammazcılık, ihbarcılık mı yapalım?"

Enginyurt, bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamalarına iktidar tarafından 'elinde bilgi, belge olan savcılığa versin' yanıtı geldi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bunu söyleyenlere dikkat etmek lazım. Bu zamana kadar hakkında dava açılanları vatandaş mı ihbar etti? Devletin kurumları var, onlar biliyorlar. Gammazcılık, ihbarcılık mı yapalım? Kimin FETÖ'cü oluğu belli. Bunu biliyorlarsa, bu işi sulandırma adına 'elinde bilgi, belge olan varsa savcılığa versin' denilmesi hiç hoş değil.

Bülent Arınç sürekli KHK'lıları eleştiriyor. 'FETÖ'cülere yapılan zulümdür' diyor. En son kendi damadıyla ilgili savcıyı bile tehdit ediyorsa, ne belgesi sunacağız, kime ne belgesi vereceğiz? Adam zaten konuşuyor, söylüyor. Bu FETÖ'yü övmek, onu masum göstermek değil mi?"

Enginyurt, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın son dönemde yaptıkları açıklamalarla ilgili soru üzerine de "Zamanında Cumhurbaşkanı ne derse 'emredersiniz' diyerek yaptınız. Şimdi parti kurunca bütün olumsuzlukları Sayın Cumhurbaşkanına yıkmak adına 'ben tepki koymuştum, ben söylemiştim' diyorsunuz. Bu saatten sonra söylediklerinin hiçbir anlamı yok" dedi.

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belge bilgi FETÖ Kamyoncu esnafı MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Mücadele

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