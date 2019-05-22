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MHP’li Enginyurt’tan heyelan açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu’nin Aybastı ilçesinde yaşanan heyelanla ilgili, “Orada yaşayan vatandaşlarımız için acilen bir yerleşim alanı sağlanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu’nin Aybastı ilçesinde yaşanan heyelanla ilgili, “Orada yaşayan vatandaşlarımız için acilen bir yerleşim alanı sağlanmalıdır. 101 bin lira, kendilerinden kira öder gibi yapılan evlerin parasının ödenmesi talep ediliyor. Burası hibe yoluyla yapılırsa vatandaşlarımıza büyük destek sağlanacaktır” dedi.
MHP’li Enginyurt, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda Sağlık Mahallesi’nde evlerin yıkıldığını ve arazilerin tahrip olduğuna dikkat çekti. Enginyurt, 100 dönüm arazinin yok olduğunu söyleyerek, “Şu an umutları Sayın Cumhurbaşkanında, hükümetimizde ve bizlerde. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ordu Valisi ile görüşerek heyelanda meydana gelen hasarın ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etmiştir. Bu bizim için sevindiricidir. Akşam 19.00’da heyelan gerçekleşmiştir. Bu binalar boşaltılmamış olsaydı büyük bir can kaybı yaşıyor olacaktık. Orada yaşayan vatandaşlarımız için acilen bir yerleşim alanı sağlanmalıdır. 101 bin lira, kendilerinden kira öder gibi yapılan evlerin parasının ödenmesi talep ediliyor. Biz de diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Bu bir afettir. Burası hibe yoluyla yapılırsa vatandaşlarımıza büyük destek sağlanacaktır” dedi.
Enginyurt şöyle konuştu:
“Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz ve diyoruz ki her zaman mazlumların, mağdurların yanında oldunuz. Ordu Aybastı ilçemiz büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu sıkıntının ve mağduriyetin giderilmesi gerekir. Vatandaşların gözyaşlarının dindirilmesi gerekir. Vatandaşlarımız endişe yaşıyorlar, hükümetimizden bu endişenin giderilmesini bekliyoruz."
Enginyurt, ’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 82 milyon aynı gemideyiz’ sözlerine ilişkin soruya, "Bunu bir fotoğrafta sergileyip arkasından bir gün geçmeden hükümete, Sayın Cumhurbaşkanına ağır eleştiriler getirerek, 82 milyonun birlikteliği sağlanmaz. Dolayısıyla 82 milyon birliktelik hakikaten anlamlı birlikteliktir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu arzu etmektedir. Buradan farklı maksatlar, farklı anlamlar çıkarılmamalıdır. Samsun’da 19 Mayıs’ta verilen fotoğraf anlamlı, güzel fotoğraftır. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Çünkü artık çok gerildik. Sokakta insanlar en ufak hadisede birbirine acımasız davranır hale geldi" yanıtını verdi.

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