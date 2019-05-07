MHP’li Enginyurt’tan Ordu ve Giresunlulara çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Ordu ve Giresunlulara çağrı yaptı.

MHP’li Enginyurt, YSK’nın kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstanbul’da Ordu ve Giresunlu sayısının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Enginyurt, “İstanbul’da 700 bin Ordulu,500 bin Giresunlu var. Cumhur İttifakı’nın Ordu ve Giresun Milletvekilleri, Belediye Başkanları, 23 Haziran’a kadar durmak yok, yola devam. İlk hedef İstanbul. Herkes yatağı yorganı İstanbul’a atsın. Kazanmadan gelmek yok” dedi.



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