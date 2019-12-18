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MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında 750 engelli öğretmenin atanacağını açıkladığını belirterek, bu durumda 450 engelli öğretmenin daha atama bekleyeceğini söyledi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisinin engellilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğini anlattı.

Engellilerin toplum ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlar ile çözümüne ilişkin önerileri hassasiyetle ortaya koyduklarını vurgulayan Erdem, öğretmenlerin milli, manevi ve ahlaki değerleri geleceğe aktaran kıymetler olduklarına dikkati çekti.

Erdem, öğretmen atamalarının gelecek yıl sözleşmeli veya ücretli şeklinde değil branşlarına uygun olarak yapılması gerektiğini ifade etti.

"Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz." diyen Erdem, ailenin korunması açısından da bu konunun çözülmesinin önemine işaret etti.

Toplam atanamayan engelli öğretmen sayısının 1200 olduğunu aktaran Erdem, bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Selçuk'un, 750 engelli öğretmenin atanacağına yönelik müjdesinin ardından 450 engelli öğretmenin daha atama için bekleyeceğini dile getirdi.

Kamuda yardımcı hizmetli kadrosundaki engellilerin, engel durumuna göre memur kadrolarına geçirilmesini öneren Erdem, bu sayede engellilerin daha uygun koşullarda çalışmalarının sağlanabileceğine değindi.

Arzu Erdem, engelli park yerleri için toplumun bilinçlendirilmesi ve söz konusu alanları kullanan engelli olmayan kişilere caydırıcı cezai yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti.

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