HABER

MHP'li Erhan Usta: Danıştay kararının tartışılacak bir yanı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına ilişkin, "Danıştay kararının bana göre tartışılacak bir yanı yok.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına ilişkin, "Danıştay kararının bana göre tartışılacak bir yanı yok. Bu karar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an evvel bu kararı uygulamasını bekliyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararını doğru bulduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı uygulamaya başlamasını beklediklerini söyledi. Erhan Usta, 'Öğrenci Andı'nın öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerinin oluşumuna katkı sağlayan bir metin olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi andığımız 1933 yılından beri okullarımızda okutulan bir metindir. Danıştay kararının bana göre tartışılacak bir yanı yok. Bu karar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an evvel bu Anayasa Mahkemesi kararını uygulamasını bekliyoruz. Tabii bir kısım değerlendirmeler oldu. Ben bu değerlendirmeleri yani mahkemenin aldığı karara ilişkin bunun hukuki olmadığı veya yerindelik denetimi yaptığına ilişkin eleştirileri doğru bulmuyorum. Çünkü her karardan sonra mahkemelerin verdiği kararı tartışacak olursak bu işin sonu olmaz. Hukuk devletinde mahkeme ne karar verdiyse o karar çerçevesinde idarenin de uygulama yapması gerekir. Bu mahkeme kararı mahkeme yani elinde aidiyeti ve bağlılığı güçlendirmeyi, çocukların milli, manevi ve kültürel değeri oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan ve uzun yıllardır okutulan bu metinin kaldırılmasının hukuken geçerli sebeple dayanması gerektiği tartışmasızdır. Buna esasen hukuken baktığımız zaman, az önce ifade ettiğim gibi bilimsel bir gerekçesi yok. Hukuki bir temeli olmayan bir karar alarak kaldırılmıştır, mahkemede doğru yönde bir karar vermiştir."

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandıGÜNCELLEME - Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
Nehre düşen köpeği itfaiye kurtardıNehre düşen köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.